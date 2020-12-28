Молодой человек пострадал в аварии с двумя иномарками

Согласно информации пользователей Сети, авария случилась на перекрестке Вербной и Афонской улиц. Здесь столкнулись автомобили Hyundai и Opel. Первая машина двигалась по Вербной улице на красный свет. Другая иномарка ехала наперерез по Афонской улице.

По предварительным данным, в ДТП пострадал 25-летний мужчина. Его отвезли в медицинское учреждение, добавили «Невские новости».