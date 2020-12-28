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    28 декабря 2020, 11:47

    Молодой человек пострадал в аварии с двумя иномарками

    Полина Петрова

    Молодой человек пострадал в аварии с двумя иномарками в Приморском районе Санкт-Петербурга. ДТП произошло в ночь на 28 декабря, информирует сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на соцсети.
    Молодой человек пострадал в аварии с двумя иномарками

    Согласно информации пользователей Сети, авария случилась на перекрестке Вербной и Афонской улиц. Здесь столкнулись автомобили Hyundai и Opel. Первая машина двигалась по Вербной улице на красный свет. Другая иномарка ехала наперерез по Афонской улице.

    По предварительным данным, в ДТП пострадал 25-летний мужчина. Его отвезли в медицинское учреждение, добавили «Невские новости».