Происшествия

17 ноября 2023, 11:47

Молодой человек попал в больницу после ДТП с иномарками в Нижнем Новгороде

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Две легковушки стали участниками ДТП на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, 41-летний водитель Volkswagen Polo, поворачивая налево, не уступил дорогу автомобилю Nissan. В результате произошло столкновение.

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Травмы получил пассажир немецкой иномарки. Молодого человека 2002 года рождения госпитализировали с сотрясением мозга.

ДТП

ГИБДД

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