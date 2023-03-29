Происшествия 29 марта 2023, 01:16 Молодой человек попал под поезд в Ленобласти

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В Ленинградской области поезд сбил насмерть пешехода, сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Несчастный случай произошел на 189-м километре между станциями Цвылево и Тихвин. Молодой человек попытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся поездом, но угодил под его колеса. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.