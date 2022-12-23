Происшествия 23 декабря 2022, 15:34 Молодой человек попал под электричку в Петербурге и остался жив

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Местный 25-летний житель Санкт-Петербурга попал под электричку при переходе через железнодорожные пути. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

По данным сайта «Невские новости», пешеход переходил пути на запрещающий сигнал. Машинист электрички, которая следовала по маршруту Санкт-Петербург — Белоостров, применил экстренное торможение.

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Отмечается, что пострадавшего задело по касательной, его доставили в больницу.

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