Молодой человек погиб в огне в Краснодаре

По данным издания, дом загорелся сегодня рано утром. Площадь возгорания составила 60 «квадратов». Прибывшие на место огнеборцы справились с пламенем менее чем через час. Спасателям удалось вытащить из горящего дома трех парней, четвертый погиб. Он не смог самостоятельно выбраться из здания. Его труп нашли после того, как пожар был потушен. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.