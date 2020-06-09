09 июня 2020, 19:22
Молодой человек погиб, сорвавшись с балкона. Он пытался попасть к возлюбленной
В городе Можга (Удмуртия) молодой человек погиб, упав с четвертого этажа. Он пытался попасть к своей девушке. Об этом сообщил сайт udm-info.ru.
Ночью 4 июня 20-летний житель города пришел к своей знакомой, но девушка отказалась открывать дверь. Тогда он решил забрался в ее квартиру через балкон, но не удержался и упал.
Пострадавшего госпитализировали, однако полученные травмы оказались смертельными.