    09 июня 2020, 19:22

    Молодой человек погиб, сорвавшись с балкона. Он пытался попасть к возлюбленной

    Редакция сайта 360°

    В городе Можга (Удмуртия) молодой человек погиб, упав с четвертого этажа. Он пытался попасть к своей девушке. Об этом сообщил сайт udm-info.ru.

    Ночью 4 июня 20-летний житель города пришел к своей знакомой, но девушка отказалась открывать дверь. Тогда он решил забрался в ее квартиру через балкон, но не удержался и упал.

    Пострадавшего госпитализировали, однако полученные травмы оказались смертельными.