23 января 2020, 15:46
Молодой человек погиб, пытаясь украсть металлическую трубу в Волгограде
В Тракторозаводском районе следователи инициировали проверку по факту гибели 20-летнего волгоградца. Молодой человек погиб, пытаясь украсть металлическую трубу, сообщило издание novostivolgograda.ru.
Трагедия произошла на территории промышленной зоны ООО «ГарантАвто» на ул. Лавринева. Погибший в компании своих друзей попытался украсть металлическую трубу весом около 60 килограммов. Когда он переносил требу через забор, она упала на голову молодому человеку. Он потерял сознание и скончался на месте. Отмечается, друзей погибшего задержали сотрудники правоохранительных органов за кражу.