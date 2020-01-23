Молодой человек погиб, пытаясь украсть металлическую трубу в Волгограде

Трагедия произошла на территории промышленной зоны ООО «ГарантАвто» на ул. Лавринева. Погибший в компании своих друзей попытался украсть металлическую трубу весом около 60 килограммов. Когда он переносил требу через забор, она упала на голову молодому человеку. Он потерял сознание и скончался на месте. Отмечается, друзей погибшего задержали сотрудники правоохранительных органов за кражу.