Происшествия 14 декабря 2022, 12:38 Молодой человек погиб при переходе железнодорожных путей на запрещающий свет в Петербурге

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Молодой человек 2003 года рождения погиб во время перехода железнодорожных путей на красный свет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на западное транспортное управление СКР.

По факту смерти юноши правоохранители начали проверку. Отмечается, что трагедия произошла на железнодорожной станции Кушелевка.

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Молодой человек не увидел красный свет и не услышал предупреждающих звуковых сигналов.

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