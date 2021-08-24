Молодой человек погиб в результате пожара в горящей бане в Новосибирской области

Двадцатилетний парень погиб из-за пожара в бане частного дома в поселке Чаны (Новосибирская область). Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Пожар произошел ночью 21 августа. Парень 2001-го года рождения скончался во время пожара. Его другу удалось спастись из огня. Он получил ожоги различной степени тяжести. Молодого человека доставили в больницу.

Следователи предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На данный момент проводится доследственная проверка, назначены экспертизы, результаты которых должны прояснить картину ЧП.