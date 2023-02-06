06 февраля 2023, 15:14
Молодой человек, обстрелявший мужчину из пневматического пистолета в Сосновом Бору, явился в полицию с повинной
Житель Соснового Бора Ленинградской области выстрелил в мужчину из пневматического оружия, после чего явился в отдел полиции с повинной. Об этом сообщили«Невские новости».
Местный житель рассказал полицейским детали и подробности произошедшего конфликта. После объяснений сотрудники полиции изъяли у 22-летнего подозреваемого пистолет и отпустили, в его отношении могут возбудить уголовное дело.
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Отмечается, что в результате выстрела пострадал 33-летний мужчина, его госпитализировали.
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Ленинградская область
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