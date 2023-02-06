Происшествия 06 февраля 2023, 15:14 Молодой человек, обстрелявший мужчину из пневматического пистолета в Сосновом Бору, явился в полицию с повинной

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Житель Соснового Бора Ленинградской области выстрелил в мужчину из пневматического оружия, после чего явился в отдел полиции с повинной. Об этом сообщили«Невские новости».

Местный житель рассказал полицейским детали и подробности произошедшего конфликта. После объяснений сотрудники полиции изъяли у 22-летнего подозреваемого пистолет и отпустили, в его отношении могут возбудить уголовное дело.

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Отмечается, что в результате выстрела пострадал 33-летний мужчина, его госпитализировали.

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