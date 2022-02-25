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    25 февраля 2022, 16:22

    Молодой человек обстрелял троллейбус в Петербурге

    Дарья Морозова

    18-летний петербуржец обстрелял троллейбус. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

    Подозреваемый задержан. Уточняется, что он стрелял из окна своего дома. У молодого человека изъяли пневматический пистолет.

    Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    Ранее в Уссурийске (Приморский край) сотрудникам полиции для задержания пьяного водителя пришлось применить оружие.