Молодой человек напал на полицейских в Вичуге (Ивановская область) в понедельник, 8 марта. Сначала двое местных жителей устроили драку в подъезде, написал «Царьград».

Жители дома обратились к правоохранителям. После приезда стражей порядка мужчины не успокоились. Один из участников потасовки, пьяный 29-летний гражданин, оказал активное сопротивление. Полицейского и его коллегу он ударил в лицо и в грудь.

После этого парня задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что нападавший уже был судим.