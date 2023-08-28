Происшествия 28 августа 2023, 16:51 Молодой человек изрезал ножом 56-летнего отца в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 21-летнего местного жителя, который подозревается в нанесении тяжких ранений своему отцу. Об этом сообщил Piter.TV.

Как рассказали в правоохранительных органах, случай произошел вечером 27 августа в квартире одного из домов по улице Антонова-Овсеенко. Молодой человек несколько раз ранил отца ножом.

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Пострадавшего доставили в больницу с множественными колото-резаными ранами, непроникающим ранением головы, лица, шеи, грудной клетки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.