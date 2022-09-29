Молодой человек избил посетителя бара в Пензе. Его задержали | 360°

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Молодой человек избил посетителя бара в Пензе. Его задержали

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В одном из пензенским баров накануне произошел конфликт между посетителями. Приехавшие на вызов правоохранители увидели молодого человека, который лежал на тротуаре рядом с заведением, написало ИА «Пенза-пресс».

Пострадавший рассказал сотрудникам Росгвардии, что во время отдыха в баре у него возник конфликт с одним из посетителей. Незнакомец несколько раз ударил его по голове.

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По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

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