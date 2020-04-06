Молодой человек из Саратова погиб в аварии

Авария случилась в ночь на 6 апреля в центре Саратова. В ДТП пострадали пять человек. Потерпевших пришлось экстренно госпитализировать. Водитель ВАЗ-2114 скончался при столкновении.

В настоящее время сотрудники полиции определяют обстоятельства происшествия.