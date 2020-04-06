06 апреля 2020, 11:45
Молодой человек из Саратова погиб в аварии
Житель Саратова на машине ВАЗ-2114 столкнулся с автомобилем Lada Granta. От полученных травм он погиб на месте ДТП. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на отделение пропаганды Госавтоинспекции.
Авария случилась в ночь на 6 апреля в центре Саратова. В ДТП пострадали пять человек. Потерпевших пришлось экстренно госпитализировать. Водитель ВАЗ-2114 скончался при столкновении.
В настоящее время сотрудники полиции определяют обстоятельства происшествия.