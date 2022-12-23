Происшествия 23 декабря 2022, 17:42 Молодой человек из Ростова-на-Дону украл из секс-шопа товары для женщин

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Житель Ростова-на-Дону посетил интим-магазин в самом центре города и украл оттуда женские игрушки стоимостью в 25 тысяч рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Юноша выбирал необходимый товар, после чего прятал все понравившиеся ему игрушки. Такие противоправные действия зафиксировали на камерах видеонаблюдения магазина.

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В настоящее время вора ищет полиция.

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