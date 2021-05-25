Молодой человек из Петербурга оказался в реанимации после падения с высоты

В Санкт-Петербурге юноша, которому на вид примерно 20 лет, упал со второго этажа. Правоохранители выясняют детали происшествия. Об этом сообщили «Невские новости».

Молодого человека доставили в больницу, где врачи диагностировали открытую травму головы, перелом костей шейного отдела позвоночника, перелом основания черепа и закрытую травму живота. Пациента в тяжелом состоянии положили в отделение реанимации. Женщина, которая была на балконе, когда все случилось, пояснила, что молодой парень упал по неосторожности.