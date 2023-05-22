Происшествия 22 мая 2023, 11:29 Молодой человек едва не умер из-за кариеса в Бурятии

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В Бурятии врачи спасти 21-летнего молодого человека, который едва не лишился жизни из-за кариеса. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Медики рассказали, что нелеченый кариес запустил воспалительный процесс в организме пациента.

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«Гной вдоль кровеносных сосудов распространился вниз к шее. Опасность в том, что флегмона характеризуется тяжелым течением и большим риском осложнений», — сообщили в пресс-службе РКБ.

На помощь больному из Москвы приехал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии больницы имени Семашко Тимур Доржиев. Вместе с коллегами он провел операцию, а затем перевел пациента в Улан-Удэ для личного присмотра. В ближайшее время молодому человеку предстоит период восстановления и реабилитации.