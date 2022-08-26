Молодой человек без прав устроил аварию в центре Челябинска

В Челябинске случилось ДТП с участием иномарки Lifan, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла на улице Труда. «Дни.ру» написали, что 17-летний водитель потерял управление и врезался в припаркованный Ford. Затем машина повредила металлическое ограждение и наехала на пешехода. Выяснилось, что у молодого человека не было водительских прав. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.