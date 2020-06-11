Молодого жителя Пензенской области подозревают в убийстве женщины топором

По предварительным данным, подозреваемый встретился со своей знакомой, они купили алкоголь и отправились его распивать недалеко от домов на улице Бурденко. Затем случился конфликт. Молодой человек ударил женщину палкой по ноге, а позже два раза вонзил топор ей в голову.

Когда злоумышленник понял, что его жертва не дышит, он скрылся с места происшествия и решил никому не рассказывать об инциденте. Тело потерпевшей нашла ее мать на месте убийства.