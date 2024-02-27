Происшествия 27 февраля 2024, 20:53 Молодого жителя Норильска арестовали за комментарии в мессенджере В Норильске 19-летнего молодого человека арестовали за призывы к терроризму РИА «Новости»

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Полиция арестовала 19-летнего жителя Норильска за призывы к насилию в Telegram-канале. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, фигурант дела является сторонником националистического движения. В феврале–апреле прошлого года он отставлял в открытом Telegram-канале комментарии с оправданием терроризма и призывами к совершению терактов. Кроме того, в своих сообщениях молодой человек дискредитировал участников специальной военной операции на Украине.

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Против мужчины возбудили уголовное дело за оправдание и пропаганду терроризма и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

В ноябре прошлого года в Москве полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. По данным следствия, летом прошлого года москвич оставил комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, в котором оправдывал теракт. Чертановский районный назначил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.