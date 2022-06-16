Молодого человека задержали по подозрению в убийстве в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 16-летнего юношу, которого заподозрили в убийстве. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, труп 19-летнего жителя Коммунар обнаружили на побережье Финского залива. У него оказалось перерезано горло. Правоохранители предполагают, что в минувший вторник между ним и его приятелем возникла пьяная ссора, в ходе которой подозреваемый прирезал пострадавшего «розочкой» от бутылки.