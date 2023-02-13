Происшествия 13 февраля 2023, 18:31 Молодого человека сбил поезд в Ростове-на-Дону

Читать 360tv в

В Ростове-на-Дону 24-летний местный житель попал под поезд и погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Реклама

Несчастный случай произошел на перегоне Ростов — Товарный — Кизитеринка. По предварительной информации, молодой человек был в наушниках, когда переходил железнодорожные пути. Он не услышал приближающийся состав и угодил под колеса поезда. Полученные травмы оказались смертельными. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.