Молодого человека с оружием заметили возле ЖК в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в районе ЖК «Мичуринский», заметили молодого человека, который держал в руках предмет, похожий на автомат. Испуганные жильцы обратились в полицию. Правоохранители начали проверку.

Видео с молодым человеком в черной толстовке с капюшоном и рюкзаком, разгуливающим с чем-то похожим на огнестрельное оружие, жильцы ЖК «Мичуринский» поделились в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Одна из жительниц видела, как юноша что-то пил, поэтому она предположила, что он может быть пьян.

Подозрительного юношу заметили жильцы дома. По словам очевидцев, молодой человек прицеливался в разные предметы вокруг. Потом он зашел в дом на Широкоречинской улице. Выстрелов при этом никто не слышал.

В свердловском МВД сообщили ТАСС, что начали проверку по факту сообщений от горожан.

Жильцы ЖК рассказали, что полиция пока не нашла этого человека.

После случая стрельбы в казанской школе появление таких людей на улицах вызывает особое волнение. Ильназ Галявиев, расстрелявший тогда девять человек, тоже беспрепятственно дошел до гимназии с оружием, хотя его видели прохожие.