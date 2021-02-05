05 февраля 2021, 11:22
Молодого человека с ножевыми ранениями нашли в столичном апарт-отеле
Молодого человека с ножевыми ранениями груди обнаружили в столичном апарт-отеле, который находится на Ярославском шоссе, сообщило издание «Москва 24».
Парня 1995 года рождения отвезли в медицинское учреждение. Его брата задержали по подозрению в нападении. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего, написал сайт «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что мужчину из Перми заподозрили в жестоком убийстве гражданской жены и ее отца.