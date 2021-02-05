Молодого человека с ножевыми ранениями нашли в столичном апарт-отеле

Парня 1995 года рождения отвезли в медицинское учреждение. Его брата задержали по подозрению в нападении. В настоящий момент правоохранители устанавливают детали произошедшего, написал сайт «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что мужчину из Перми заподозрили в жестоком убийстве гражданской жены и ее отца.