Эксклюзив 02 марта 2023, 19:49 Молодого человека облили бензином и подожгли в квартире на юго-востоке Москвы Источник «360»: молодой человек поджег знакомого в квартире на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Молодой человек облил приятеля бензином и поджег в квартире одного из домов на Ферганской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, пострадавшему 19 лет.

ЧП произошло в доме 11, корпус 11. Помощь спасателей на месте не понадобилась. Информацию о происшествии передали в полицию, добавил источник.

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По информации собеседника «360», в квартире находятся два молодых человека. Оба в неадекватном состоянии. У одного из них ожоги. Все обстоятельства случившегося уточняются.