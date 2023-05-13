Эксклюзив 13 мая 2023, 12:06 Молодого человека нашли мертвым на детской площадке в Подмосковье Источник «360»: 21-летний мужчина покончил с собой на детской площадке в Подмосковье РИА «Новости»

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В Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья неизвестный, предположительно, свел счеты с жизнью. Об этом «360» сообщил источник.

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«Тело нашли на детской площадке на улице Ясной в Апрелевке. По предварительной информации, погибшему был 21 год. Но месте происшествия работаю сотрудники полиции», — рассказал источник.

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Он добавил, что доступ детей на площадку ограничили.

Официально данные о происшествии пока не комментировали.