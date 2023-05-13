13 мая 2023, 12:06
Молодого человека нашли мертвым на детской площадке в Подмосковье
Источник «360»: 21-летний мужчина покончил с собой на детской площадке в Подмосковье
В Апрелевке в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья неизвестный, предположительно, свел счеты с жизнью. Об этом «360» сообщил источник.
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
Телеканал «360»
«Тело нашли на детской площадке на улице Ясной в Апрелевке. По предварительной информации, погибшему был 21 год. Но месте происшествия работаю сотрудники полиции», — рассказал источник.
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Он добавил, что доступ детей на площадку ограничили.
Официально данные о происшествии пока не комментировали.
Наро-Фоминск
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