Эксклюзив 27 ноября 2023, 16:04 Молодого человека едва не смыло в море в Сочи Видео «360»: мужчину в Сочи чуть не смыло в море во время шторма

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Молодого человека волной чуть не смыло в Черное море в Сочи. Видеозапись оказалась в распоряжении «360».

Мужчина снимал на видео последствия сильнейшего шторма, разыгравшегося в Краснодарском крае. В это время берег пляжа накрыла волна, автор видео попытался отойти, но, видимо, начал поскальзываться.

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Молодой человек едва не упал сам и выронил телефон. На записи видно, что смартфон оказался в воде, а владелец пытается его поймать.

Стихия разбушевалась в Краснодарском крае, из-за чего в Черном море поднялись гигантские волны. Потоки воды сносили все на своем пути и заливали первые этажи зданий. Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что ветер повалил около 70 деревьев, сорвал кровли некоторых домов, повредил остановочные комплексы. Также обрушился трехэтажный дом из-за размыва грунта.

Жертвами ненастья на Кубани и в Крыму стали четыре человека. Один из погибших отправился посмотреть, как бушует море, а позже его тело нашли рядом с местным пансионатом.