Молодого боксера из компании Мейвезера застрелили в США

Происшествие случилось в понедельник, 7 сентября, в Морено-Валли, штате Калифорния. На улице к спортсмену подошел неизвестный. Злоумышленник открыл огонь по 22-летнему Гонсалесу. В результате полученных ранений парень скончался. Двое несовершеннолетних, которые находились с ним, были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящий момент причины нападения и личность преступника устанавливаются, информирует «Газета.ru».

Боксер работал с компанией Мейвезера с 2016. Бывший чемпион мира считал его перспективным атлетом. Три года назад Дэнни сделал паузу в карьере. Он собирался вернуться в бокс.