Происшествия 08 апреля 2024, 13:52 Молодежный центр «Метро» загорелся в ХМАО

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Возгорание произошло в молодежном центре «Метро» в Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило холодильник, общая площадь возгорания составила два квадратах метра. В момент пожара посетителей в центре не было.

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Отмечается, что сотрудники МЧС прибыли на место через пять минут, сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.