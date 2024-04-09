Происшествия 09 апреля 2024, 17:45 Молодая женщина стала жертвой ДТП с грузовиком в Свердловской области

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Смертельное ДТП с участием ВАЗ и грузовика произошло накануне ночью в Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Недалеко от поселка Шабровского женщина-водитель ВАЗа вылетела на встречную полосу движения, где ее машина столкнулась с грузовиком. От травм 33-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Также пострадал ее пятилетний сын.

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Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.