Молодая женщина попала под колеса трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодая женщина попала под колеса трамвая. Трагедия произошла возле остановки «Улица Академика Шварца» на улице 8 Марта, сообщило ИА Nation News.

По информации от местных СМИ, девушка свалилась с состава и попала под колеса трамвая, который находился в движении. Транспортное средство протащило ее около двухсот метров.

«Вагоновожатая даже не поняла, что произошел наезд на пешехода, и уехала в парк. Девушку протащило около двухсот метров», — говорится в источнике.

Местная жительница скончалась до приезда скорой помощи. Ведется расследование происшествия.