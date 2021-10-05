05 октября 2021, 16:43
Молодая женщина попала под колеса трамвая в Екатеринбурге
Она получила несовместимые с жизнью травмы
В Екатеринбурге молодая женщина попала под колеса трамвая. Трагедия произошла возле остановки «Улица Академика Шварца» на улице 8 Марта, сообщило ИА Nation News.
По информации от местных СМИ, девушка свалилась с состава и попала под колеса трамвая, который находился в движении. Транспортное средство протащило ее около двухсот метров.
«Вагоновожатая даже не поняла, что произошел наезд на пешехода, и уехала в парк. Девушку протащило около двухсот метров», — говорится в источнике.
Местная жительница скончалась до приезда скорой помощи. Ведется расследование происшествия.