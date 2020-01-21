21 января 2020, 13:03
Молодая петербурженка погибла от оголенных электропроводов
Накануне в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны погибла 24-летняя девушка. Ее тело нашли рядом с оголенным проводом. «Ленсвет» прокомментировал произошедшее «Невским новостям».
Представители компании заверили, что состояние сети на проспекте Обуховской Обороны находится в технически исправном состоянии. По их словам, обрыв сети мог произойти либо из-за воздействия внешних факторов, либо из-за сильного ветра. Районная администрация рассказала, что сейчас проводится объезд локации, где девушка погибла. Ищут «провода-убийцы», дабы избежать очередной трагедии. Возбуждено уголовное дело.