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    14 сентября 2021, 23:39

    Молодая пациентка умерла в кабинете стоматолога в Железноводске

    Арина Бобкова

    В одной из частных стоматологических клиник Железноводска во время приема внезапно скончалась 20-летняя пациентка. Ситуация произошла 11 сентября 2021 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Newstracker.ru.

    На данный момент проводится проверка, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

    «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

    Информации о возбуждении уголовного дела, а также о причинах смерти пока не поступало.