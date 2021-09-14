Молодая пациентка умерла в кабинете стоматолога в Железноводске

В одной из частных стоматологических клиник Железноводска во время приема внезапно скончалась 20-летняя пациентка. Ситуация произошла 11 сентября 2021 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Newstracker.ru.

На данный момент проводится проверка, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве. Информации о возбуждении уголовного дела, а также о причинах смерти пока не поступало.