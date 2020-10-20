Молодая пара сорвалась с дамбы Новосибирской ГЭС во время фотосессии

В Новосибирской области два человека сорвались дамбы ГЭС, где решили сфотографироваться. Девушку вытащили на берег, сейчас она в больнице. Молодого человека до сих пор не нашли.

Люди упали в воду на Новосибирской ГЭС в ночь на 20 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.

Пришедшие на дамбу, уточнила газета «Известия», пытались сфотографироваться, не удержались и рухнули вниз.

Девушку 1997 года рождения из воды вытащили. Ее достали без признаков жизни, добавил портал «Вести Новосибирск».

«Она находилась в состоянии клинической смерти, успешно реанимировали, в тяжелом состоянии увезли в стационар», — рассказала главврач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Поиски 26-летнего спутника девушки продолжаются. По факту случившегося следователи начали проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

В начале осени юная жительница Сахалина погибла, пытаясь сделать селфи на фоне мощных волн. Ударом волны ее сбило с ног и утащило в море.