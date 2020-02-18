18 февраля 2020, 13:11
Молодая мать выбросила в окно новорожденную дочь на Ставрополье
Вопрос с нежеланным ребенком жительница Ставрополья решила просто. Она родила в квартире девочку, а после завернула в полотенце и выкинула младенца в окно. Хорошо, что жила она на первом этаже и ребенок не разбился. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК РФ.
Выброшенная матерью девочка родилась 15 февраля. Младенца на улице нашла соседка, которая вызвала на место медиков. Ребенка тут же забрали. Это спасло малышке жизнь.
Сейчас новорожденная находится в больнице под наблюдением врачей. Девочка останется там, пока органы опеки не решат, что с ней делать дальше.
Матери грозит уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас следователь проверяет все обстоятельства случившегося.