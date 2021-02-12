Молодая мать привела годовалого ребенка в кальянную в Москве. Он получил ожоги

В Москве младенец получил ожоги углем от кальяна в одном из столичных кафе, где ребенок находился вместе с молодой мамой. Об этом сообщила прокуратура города Москвы.

Получивший ожоги от кальяна 11-месячный младенец был доставлен в больницу из кафе на улице Солянке. Ребенок находился в заведении в ночное время вместе с 26-летней матерью. Он получил ожоги лица и шеи. Ему оказали медицинскую помощь.

Басманная межрайонная прокуратура начала проверку о соблюдении требований закона о безопасности при оказании услуг. Также будет дана оценка действиям родителей по заботе о здоровье ребенка.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

В Новой Москве ранее задержали женщину, которую ночью заметили с тремя детьми без одежды. По сообщению от источника «360» в экстренных службах, женщина пыталась закопать своих детей в снег, в этот момент ее заметил местный житель, который выгуливал собаку. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о покушении на убийство.