Происшествия 13 сентября 2023, 13:28 Молодая мать погибла во время мытья окна в Екатеринбурге E1.ru: 23-летняя мать погибла в Екатеринбурге, упав с высоты во время мытья окна РИА «Новости»

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Молодая жительница Екатеринбурга Кристина погибла, выпав с 24-го этажа во время мытья окна. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на близкую подругу девушки.

По данным журналистов, погибшей было 23 года, у нее остался девятимесячный сын. Кристина недавно переехала в новую квартиру и делала там уборку.

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«Кристина очень любила чистоту и порядок», — отметила подруга девушки.

В «КП-Екатеринбург» сообщили, что погибшая раньше жила в городе Чайковском Пермского края. По данным издания, Кристина выпала из окна в Академическом районе Екатеринбурга еще 6 сентября. Девушку похоронили в селе Уральском Пермского края 9 сентября, указали журналисты.

Родные погибшей отказались говорить о случившемся со СМИ. Следственный комитет тоже пока не ответил на просьбы журналистов о комментарии.

Ранее россиянка погибла в Аргентине, выпав из окна вместе с грудным ребенком. Женщина приехала в латиноамериканскую страну на роды.