Происшествия 14 июля 2023, 13:27 Молодая фехтовальщица погибла в ДТП с двумя мотоциклами в Тольятти

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В Тольятти на Коммунистической улице столкнулись два мотоцикла, в результате чего погибла 19-летняя девушка, еще троих человек госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Погибшая была фехтовальщицей, подающей надежды спортсменкой. Она приехала в родной город на лето, чтобы навестить отца, а сама жила в Краснодаре.

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Девушка была пассажиром мотоцикла, водитель которого остановился на перекрестке из-за красного сигнала светофора. Второй мотоцикл под управлением 29-летнего мужчины превысил скорость и врезался в них. Там пассажиркой также была девушка. За жизнь троих пострадавших борются врачи.

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