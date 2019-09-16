Молодая девушка загорелась от плиты и получила ожоги

Ошпаренную в школьной столовой девочку перевезли в Новокузнецк Подробнее

Инцидент произошел днем 15 сентября в одном из жилых домов на проспекте Энергетиков. Как рассказала девушка, она была в гостях и стояла недалеко от газовой плиты. В какой-то момент ее рубашка вспыхнула, но потушить огонь получилось не сразу.

В итоге пострадавшую доставили в первую детскую городскую больницу. Медики диагностировали ожоги спины, груди и левой кисти.

Сейчас обстоятельства и причины случившегося выясняются, проводится необходимая проверка.