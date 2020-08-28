Комитет здравоохранения Курской области проверяет обстоятельства смерти молодой пациентки в региональной клинической больнице. Родители погибшей утверждают, что их дочь умерла из-за халатности врачей.

21-летняя девушка поступила в больницу с кишечной непроходимостью. Врачи провели операцию и, как утверждают родители, занесли в организм пациентки инфекцию. Позднее она привела к пневмонии. Врач посчитали, что ухудшение вызвано коронавирусной инфекцией и перевели девушку в другую больницу. Однако улучшения не было, наоборот, пациентке становилось хуже. Тогда ее вернули в областную больницу, где девушка скончалась 14 августа от остановки сердца.

Представители комитета здравоохранения области утверждают, что перевели девушку в другую больницу в соответствии с требованиями Минздрава. Пневмония действительно могла быть вызвана COVID-19, а областное медучреждение как раз перепрофилировано под пациентов с этим диагнозом.

«После получения отрицательных результатов на коронавирус 3 августа пациентка была переведена в отделение общей хирургии областной больницы, где при поступлении выполнено КТ легких, брюшной полости, пневмония признана разрешающейся», — уточнили представители регионального Минздрава.

Врачи обсуждали состояние девушки с хирургическими клиниками Москвы и существенных замечаний не получили. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств, при которых лечили пациентку. Уже на следующей неделе должны появиться первые результаты внутреннего расследования.