Молодая девушка пострадала в аварии в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Молодая девушка пострадала в аварии в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки накануне произошла авария, в которой пострадала 20-летняя девушка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Ростовской области.

По информации следствия, пострадавшая ехала в автомобиле Тоyota Camry, которым управлял 26-летний мужчина. В какой-то момент он превысил скорость и врезался в попутную грузовую «Газель».

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Из-за сильного удара пострадала пассажирка иномарки. Ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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В настоящий момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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