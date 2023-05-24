Происшествия 24 мая 2023, 19:26 Молодая девушка попала на ИВЛ после секса в Москве РЕН ТВ: истекающую кровью москвичку подключили к ИВЛ после секса с партнером РИА «Новости»

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Жительница Москвы оказалась в больнице на следующий день после секса со своим партнером. По данным РЕН ТВ, 22-летней девушке понадобилась помощь медиков, когда она почувствовала сильное недомогание.

Прибывшая на вызов бригада скорой обнаружила москвичку избитой, также она истекала кровью. После того, как пострадавшую доставили в больницу, девушка потеряла сознание.

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Врачи подключили жительницу Москвы к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у нее диагностировали повреждения половых органов, которые спровоцировали кровопотерю. Обстоятельства инцидента выясняются

Ранее девушка скончалась после секса в Екатеринбурге. Следователи установили, что происшествие случилось дома у погибшей. К ней приехал коллега, с которым у нее впоследствии была интимная связь. После этого девушка пошла в ванную и потеряла сознание.