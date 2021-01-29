Молодая девушка погибла при столкновении авто с деревом под Курском

По информации сотрудников МВД, 38-летняя женщина за рулем Lada Priora не справилась с управлением. Автомобиль скатился на обочину и столкнулся с деревом. Из-за удара транспортное средство сильно повредилось. Водителя и ее попутчицу госпитализировали.

Медикам не удалось спасти жизнь 17-летней девушки, она скончалась от полученных травм. Сейчас полицейские проводят проверку. Выясняются детали и причины ДТП.