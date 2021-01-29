29 января 2021, 13:57
Молодая девушка погибла при столкновении авто с деревом под Курском
Молодая девушка стала жертвой аварии на трассе Тим — Щигры в Курской области. Машина, на которой передвигалась девушка, съехала в кювет и влетела в дерево, информирует iReactor.
По информации сотрудников МВД, 38-летняя женщина за рулем Lada Priora не справилась с управлением. Автомобиль скатился на обочину и столкнулся с деревом. Из-за удара транспортное средство сильно повредилось. Водителя и ее попутчицу госпитализировали.
Медикам не удалось спасти жизнь 17-летней девушки, она скончалась от полученных травм. Сейчас полицейские проводят проверку. Выясняются детали и причины ДТП.