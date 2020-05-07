Молочная ферма вспыхнула на Кубани. Видео

В Краснодаре загорелась молочно-товарная ферма. В металлическом ангаре вспыхнуло сложенное в тюки сено. Площадь пожара составила около тысячи «квадратов».

Возгорание началось в станице Старокорсунская, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

«Происходит загорание тюкованного сена в металлическом ангаре», — уточнили в ведомстве. Спасатели добавили, что пожар полыхал на площади в 860 квадратных метров. Пламя удалось локализовать, а потом — ликвидировать открытое горение.

Тушили пожар около 6,5 часа, присвоив ему повышенный ранг, уточнили в паблике «ЧП Краснодара и края».

«В 01:42 пожар был локализован. В 06:37 — потушен», — отмечено в публикации.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. К ликвидации возгорания привлекли 62 человека и 18 единиц техники.