Молния ударила в жилой дом в Челябинской области, после чего он загорелся. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Возгорание распространилось на 20 квадратных метров. «Эвакуация жителей не потребовалась. Пострадавших нет. Информация уточняется», — уточнили в ведомстве. Ранее дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Монголии и уже накрыл столицу Улан-Батор. Об этом заявили в Институте метеорологии и мониторинга окружающей среды республики.