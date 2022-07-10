Молния ударила в семью, которая отдыхала на озере Светлое в Воскресенске, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Пострадавших доставили в больницу. Состояние мужчины и женщины медики оценивают, как стабильно тяжелое. У их сына травм нет.

После происшествия на место вызвали бригаду скорой помощи. Как отметил источник издания, документов у пары с собой нет. Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших.

Пострадавшие, как указано, доставлены в реанимацию областной больницы Воскресенска. Врачи диагностировали у них ожоги груди и спины.

«Медики оценивают состояние отца и матери, как стабильно тяжелое. У девятилетнего сына супругов травм нет», — указано в сообщении.

Столичный главк МЧС предупредил о возможном усиления ветра до 23 метров в секунду при грозе в Москве, сообщил ТАСС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град. Усиление ветра до 23 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

Такой ветер классифицируется как штормовой.