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    10 июля 2022, 21:46

    Молния ударила в семью на озере в Подмосковье — СМИ

    «Известия»: молния ударила в семью на озере в Воскресенске

    Валерия Шафирко

    Молния ударила в семью, которая отдыхала на озере Светлое в Воскресенске, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Пострадавших доставили в больницу. Состояние мужчины и женщины медики оценивают, как стабильно тяжелое. У их сына травм нет.

    После происшествия на место вызвали бригаду скорой помощи. Как отметил источник издания, документов у пары с собой нет. Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших.

    Пострадавшие, как указано, доставлены в реанимацию областной больницы Воскресенска. Врачи диагностировали у них ожоги груди и спины.

    «Медики оценивают состояние отца и матери, как стабильно тяжелое. У девятилетнего сына супругов травм нет», — указано в сообщении.

    Столичный главк МЧС предупредил о возможном усиления ветра до 23 метров в секунду при грозе в Москве, сообщил ТАСС.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град. Усиление ветра до 23 метров в секунду», — отметили в ведомстве.

    Такой ветер классифицируется как штормовой.