Молния ударила в семью на озере в Подмосковье — СМИ
«Известия»: молния ударила в семью на озере в Воскресенске
Молния ударила в семью, которая отдыхала на озере Светлое в Воскресенске, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Пострадавших доставили в больницу. Состояние мужчины и женщины медики оценивают, как стабильно тяжелое. У их сына травм нет.
После происшествия на место вызвали бригаду скорой помощи. Как отметил источник издания, документов у пары с собой нет. Сейчас правоохранители устанавливают личности пострадавших.
Пострадавшие, как указано, доставлены в реанимацию областной больницы Воскресенска. Врачи диагностировали у них ожоги груди и спины.
«Медики оценивают состояние отца и матери, как стабильно тяжелое. У девятилетнего сына супругов травм нет», — указано в сообщении.
Столичный главк МЧС предупредил о возможном усиления ветра до 23 метров в секунду при грозе в Москве, сообщил ТАСС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до конца текущих суток в Москве ожидается гроза, сильный ливень, очень сильный дождь, град. Усиление ветра до 23 метров в секунду», — отметили в ведомстве.
Такой ветер классифицируется как штормовой.