Молния ударила в православную гимназию на Ямале

В Ноябрьске (ЯНАО) в православную гимназию попала молния, в результате чего возник пожар. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

«В 10 часов 40 минут поступило сообщение в пожарную часть Ноябрьска о возгорание в электрощитовой Ноябрьской православной гимназии. Проведена эвакуация 148 человек», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС. По данным информагентства, к тушению пожара привлекли 26 человек личного состава и девять единиц спецтехники. Огонь, охвативший площадь в два «квадрата», удалось потушить за 13 минут. Никто не пострадал и не погиб.