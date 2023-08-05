Происшествия 05 августа 2023, 19:24 Молния ударила в миллиметрах от машины на челябинской трассе 31tv: молния чуть не ударила в автомобиль на трассе Челябинск — Троицк Скриншот видео

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В Челябинской области молния чуть не ударила в стоящий на трассе Челябинск — Троицк Hyundai. Видео с опасным моментом во время непогоды появилось в Telegram-канале «31tv».

Опубликованные кадры видеорегистратора запечатлели затяжную пробку на трассе во время грозы. На ролике видно, что молния неожиданно ударила в дорожное покрытие рядом с легковой машиной. Разряд пошел в миллиметрах от автомобиля.

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До этого в Челябинской области объявили штурмовое предупреждение, отметил канал. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах ожидаются дожди, ливни и град, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Ранее в МВД Иркутской области сообщили о пострадавшем после удара молнии школьнике. Мальчик получил ожоги. Предположительно, это случилось, когда ученик четвертого класса был в бане.

До этого в Краснодарском крае от удара молнии скончалась туристка. Это произошло во время похода в горы в природном парке «Ергаки».