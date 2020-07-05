Молния ударила в футболиста ПФЛ во время тренировки

Во вратаря футбольного клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) попала молния. Об этом сообщил паблик ФК «Знамя Труда» из Орехово-Зуева в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время тренировки. На данный момент 16-летний вратарь клуба Иван Заборовский находится в реанимации.

Ранее спасатель назвал самые безопасные места, в которых можно спрятаться во время грозы, — это ближайшие здания или другие капитальные постройки. Если рядом нет никаких сооружений, то не стоит прятаться под деревом. Для укрытия подойдет низменность или овраг.